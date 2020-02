Protección Civil está lista para combatir incendios de temporada

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Jesús Eduardo Muñoz de León, Coordinador Municipal de Protección Civil, informó que la corporación se encuentra preparada para combatir los incendios, producto de las condiciones climáticas como las altas temperaturas, la sequía y las fuertes ráfagas de viento, factores que caracterizan este tipo de fenómenos.

El funcionario municipal indicó que de enero a la fecha se han atendido 346 incendios urbanos, recibiéndose de 5 a 8 reportes de este tipo diariamente, por lo que exhortó a la ciudadanía a ser cuidadosos ya que la mayoría de los siniestros de este tipo son provocados.

Muñoz de León hizo un llamado a toda la población para que reporte cualquier incendio a los números 994 66 40 o 970 40 53.

Asimismo, pidió no realizar fogatas en el campo, no quemar basura o desperdicios, no tirar colillas prendidas al suelo ni botellas de vidrio al campo, además expresó que la mejor forma de limpiar un predio no es con fuego sino retirando la maleza con herramientas manuales.