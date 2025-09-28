Protección Civil en Aguascalientes intensifica revisiones a gaseras 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La coordinación estatal de Protección Civil, mantiene revisiones permanentes y constantes en gaseras a fin de prevenir accidentes catastróficos.

Luego de lo sucedido con una pipa de gas L.P. que explotó en la Ciudad de México, el titular de la corporación, Eduardo Muñoz de León, indicó en entrevista con este medio que se han intensificado las verificaciones en las empresas distribuidoras, sin encontrar al momento irregularidades.

“Al momento no hemos encontrado irregularidades en las revisiones, recordemos que la vez que tuvimos el incidente de una cilindrera de gas Noel, allá por el Puertecito de la Virgen, se trató de un error humano con un cilindro que no revisaron bien quienes estaban manipulándolo, sin embargo, no pasó a mayores”.

En entrevista colectiva el funcionario estatal expuso que las revisiones son tan estrictas que en días pasados se detectó una pipa circulando ya con las llantas dañadas, obligándolos a realizar el cambio y comprobar ante la autoridad.

Cuestionado sobre alguna revisión antidoping a los choferes de unidades gaseras, refirió que en todo caso sería un tema más de tránsito municipal cuando detecte a alguien en mal estado y proceder conforme a la ley.