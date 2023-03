Prospecto número 1 del Draft de la NFL bajo la mira policial 

Redacción

EU.-La exitosa carrera de Jalen Carter en la NFL, donde parte como posible número 1 del próximo draft, podría verse detenida de golpe por un incidente en el que la joven estrella de la Universidad de Georgia se ha visto implicada.

Y es que Carter ha sido acusado este miércoles de dos delitos menores por su participación en una carrera ilegal de coches el pasado mes de enero en la que perdieron la vida su compañero de equipo Devin Whillock y Chandler LeCroy, empleado del equipo, y que conducía entonces bajo los efectos del alcohol.

A raíz de este incidente, la policía de Athens emitió una orden de arresto contra Carter por los delitos de conducción imprudente y carreras ilegales, que en el estado de Georgia se castigan con multas de 1.000 dólares y 12 meses de cárcel.

Este miércoles el propio Carter emitió un comunicado en el que dio su versión sobre los cargos hacia él y en el que defendía su inocencia. “Esta mañana he recibido una llamada telefónica del Departamento de Policía de Athens informándome de que se me acusa de dos cargos menores por conducción imprudente y carreras ilegales. Las informaciones que han circulado esta mañana contienen información incorrecta sobre los trágicos sucesos del 15 de enero. Mi intención es volver a Athens para responder a los cargos presentados contra mí y para presentar la verdad completa y precisa. No tengo dudas de que, cuando se conozcan todos los hechos, seré completamente exonerado de cualquier delito”.

A la espera de conocerse el veredicto sobre ello, el futuro de Carter en la NFL, donde parte como número uno para el draft, queda en entredicho, ya que este episodio le podría hacer perder posiciones y podría cambiar la elección de sus principales pretendientes, además de suponerles un contrato económico menor que si hubiera sido elegido como número uno.

