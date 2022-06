Prorroga SAT al 1 de julio entrega de constancias de situación fiscal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Colegio de Contadores Públicos, Raúl Chávez Díaz, se sumó a las críticas por lo complicado y tedioso que resulta la obtención de la constancia de situación fiscal para los trabajadores.

El colegiado expuso que no estaban preparado para este proceso al ser rebasados en infraestructura al tal grado que han reculado y ampliado los tiempos para la entrega del documento al primero de julio.

“Fue una imposición que ya había vencido y hoy tuvo una prórroga al primero de julio, aunque ya está siendo más ágil el proceso”, aseguró.

Chávez Díaz comentó inclusive de una aplicación móvil y una versión en página web para agilizar el proceso para obtener el documento, así como aquellas empresas con más de mil empleados ya lo pueden tramitar de forma directa, aunque son medidas que llegan tardía.

“Fueron situaciones que no lo previeron con tiempo, vaya no hubo ninguna planeación e inclusive van a abrir en el SAT varias oficinas a partir de este fin de semana con excepción de los estados donde habrá elecciones como es Aguascalientes para atender el rezago y ante las constantes críticas de los trabajadores de que entre semana se complica acudir a oficinas con el riesgo de que hasta les descuenten el día.