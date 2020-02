Propuestas para declarar Aguascalientes santuario de migrantes sólo si son factibles: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. Hay apertura en el Legislativo acerca de las iniciativas para declarar a Aguascalientes como estado santuario de migrantes, aseveró el diputado panista José Manuel Velasco Serna, quien aclaró que primero se estudiará la factibilidad de los futuros documentos.

Lo anterior, después de que Cuauhtémoc Cardona Campos, presidente de la comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso, había acusado a la mayoría panista en el Legislativo para boicotear ese tipo de propuestas.

“La está trabajando el diputado Cuauhtémoc, vamos ver cómo plantea la iniciativa y ya la valoraremos y revisaremos si la podemos respaldar”, externó en entrevista el también vocal de la citada comisión.

– El diputado Cardona había dicho que el PAN se oponía a esta iniciativa. ¿Qué opinión le merece? – Habría que trabajar cuál es la nueva propuesta que él tiene y adelante. Si el ejecutivo tiene también los medios para lleva a cabo la propuesta. Pero no subir una iniciativa para que al final no tengamos los recursos o el personal para dar las facilidades que nos marca la iniciativa.

Velasco Serna hizo un llamado a apoyar a los migrantes, independientemente de la política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos ser solidarios con ellos. No sé qué más venga del presidente hacia ellos, si les van a permitir la entrada. Pero por nuestra parte en Aguascalientes debemos ser solidaridarios”, propuso.

El pasado 18 de julio, el diputado por Morena Cuauhtémoc Cardona acusó al PAN de cerrarse a una propuesta para declarar Aguascalientes como estado santuario de migrantes.