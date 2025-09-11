Propuestas electorales en Aguascalientes se verán modificadas con reforma federal: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Reforma Federal Electoral que se cocina para este año terminará influyendo en los acuerdos que se puedan asumir a nivel estado, por lo cual se esperará su resultado, informó Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso de Aguascalientes.

“Lo vamos a ver con mucho detenimiento para ver qué están proponiendo. Pero sí entender que efectivamente lo que se haga a nivel local en algún momento se puede ver modificado por lo federal”, aseveró el legislador por el Partido de la Revolución Democrática.

Sánchez Nájera abundó que, en base a los acuerdos que se lleguen a tomar desde nivel central, deberá de trabajarse en cuanto a las reformas estatales de parte del Poder Legislativo del estado.

“Ya se hizo el primer análisis respecto a qué podemos hacer, y es el momento en el que vamos a empezar a volver a retomar todas estas iniciativas. Lo seguiremos viendo desde la comisión”, agregó el legislador del Sol Azteca.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla organizar foros y mesas de discusión de la Reforma Electoral para el siguiente mes.