Propuesta presupuestaria del IEE “hasta donde alcance la cobija”: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aún no se ha analizado la propuesta presupuestal que presenten autoridades electorales para el siguiente año, indicó Emanuelle Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, quien advirtió que la situación financiera no es la adecuada.

“Todavía no se ha discutido ese tema. Se está apenas recabando desde la comisión y se van a recoger las inquietudes y las peticiones de cada uno de los entes, pero no se ha empezado el análisis. Por lo que es muy difícil que en este momento alguien se aventure a decirte si lo que pidieron los entes, va a ser lo que se apruebe. Vamos a buscar, esperando cuáles son los requerimientos y hasta dónde alcance la cobija”, declaró el legislador por el PRD.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) contempla una propuesta de 86 millones de pesos para el ejercicio del siguiente año, así como una bolsa de 85 millones a partidos políticos.

Aunque el 2026 no se tendrán elecciones en Aguascalientes para cargos de votación, Sánchez Nájera recordó que también se tendrá el primer paso para el proceso de las votaciones de 2027 y se harán las revisiones con las autoridades.

“Se hará el estudio como se ha hecho siempre y creo que mal o bien cada vez que se les ha aprobado el presupuesto, incluyendo cuando se deja esta partida para que se puedan ir solventando algunas eventualidades desde el gobierno del estado, ha funcionado y lo que se va a priorizar es eso, que el funcionamiento del IEE como de todos los demás entes, sea correcto y que esté entre los márgenes, entender y pedirle además al resto de entes que está complicado la situación presupuestal”, adicionó.