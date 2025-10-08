Propuesta de municipio 12 no convence a Congreso de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La propuesta de crear un nuevo ayuntamiento en el estado no termina de convencer en el Poder Legislativo. Alma Hilda Medina Macías, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, mostró sus reservas sobre la petición,

“De manera personal, me parece que no, Pero hay que revisar, somos un poder colegiado y las decisiones se toman por la mayoría de los 27 representantes”, subrayó en entrevista grupal.

– ¿Qué tan factible sería la propuesta con estos recortes federales?

– Los recortes federales han estado apareciendo año con año y desgraciadamente el 2026 no pinta para que sea diferente.

La semana pasada, el alcalde perredista de Asientos, José Manuel González Mota, retomó una propuesta para crear un doceavo municipio en el estado y que se enfocaría en la población de Villa Juárez que pertenece a esa comuna.

Medina Macías subrayó que la propuesta no ha llegado de manera formal al Poder Legislativo de Aguascalientes, pidiendo esperar a que se cuente con el documento y discutirlo entre las fuerzas políticas.

“No ha llegado la propuesta y mientras no llegue la propuesta, no sabremos cómo se va a resolver. Primero veremos cómo viene esta petición para Villa Juárez”, agregó la coordinadora de la bancada mayoritaria de Acción Nacional.

El pasado lunes, Yaszú Muñoz, coordinadora de la fracción legislativa de Morena, también mostró sus reservas en torno a la demanda para erigir a Villa Juárez como nuevo municipio.