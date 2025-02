Proponen abogados de Aguascalientes llevar investigaciones directamente ante jueces 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Abogados en la entidad, buscan aplicar una reforma que les permitiría integrar carpetas de investigación y llevarlas directamente ante jueces, sin pasar por la Fiscalía.

Salvador Farías Higareda, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, explicó que esta medida ayudaría a despresurizar las fiscalías y agilizar los procesos judiciales.

“Hay una reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos donde ahora los abogados pueden llevar a cabo la integración de la carpeta de investigación y llevarla directamente ante el juez sin que toque a la Fiscalía de Justicia”, señaló.

Farías Higareda destacó que la Constitución ya permite esta posibilidad, lo que ayudaría a reducir la carga de trabajo en la Fiscalía.

“Las fiscalías tienen 50 ministerios públicos aquí en Aguascalientes, pero ya la Constitución le da la posibilidad a que los particulares hagan su propia investigación y se la lleven al juez directamente. Esto beneficia mucho porque va a despresurizar a las fiscalías de tantos asuntos menores para poder buscar los mayores”, explicó.

Puso como ejemplo los casos de padres que no entregan la pensión alimenticia, los cuales podrían judicializarse sin necesidad de intervención de la Fiscalía.

“Este delito no tiene que tocar necesariamente la Fiscalía, sino directamente se puede llevar al Poder Judicial. Esto le bajaría muchos asuntos a Aguascalientes”, dijo.

El leguleyo señaló que en el estado hay 12 mil 733 abogados registrados, mientras que la Policía cuenta con mil 600 elementos, por lo que considera viable que los litigantes asuman la integración de carpetas en asuntos menores.

“Si tienes mil 600 policías, pero tienes 12 mil 700 abogados y ellos pueden integrar las carpetas para que no toquen a la Fiscalía, me parece que la Fiscalía estaría para asuntos más importantes”, expresó.Añadió que esta medida ya está en vigor desde hace cuatro años, pero no se ha aplicado correctamente, por lo que propuso su implementación