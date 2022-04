Propone PAN adecuaciones para mayor preparación y atención previa a desastres en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado del PAN, Raúl Silva Pérezchica, presentó una iniciativa para modificar al artículo cuarto constitucional, relacionado con desastres naturales, con el cual se buscarán adecuaciones enfocadas a la prevención por parte de los dos niveles de gobierno a nivel local.

“El tema es que gobierno y municipios establezcan protocolos anticipados para hacer menos el impacto que tienen los desastres, pueden ser sequías, incendios o también artificiales. La idea es que por ley haya una determinación para que prevenir y atender en las medidas de las posibilidades y atender”, afirmó en entrevista

Silva Pérezchica subrayó que más que una condición de plantear recursos financieros hacia estas eventualidades, lo que se requiere será enfocarse en la atención de un acuerdo de prevención a lo que pueda presentarse.

“Se necesitan recursos y eso no lo vamos a negar. Pero en su momento si no fue preparado, a dónde se recurre o no se dice cómo atenderlo de manera estatal, aun teniendo los recursos es muy complicado. Sin embargo, ya teniendo la programación o la parte de ley será más fácil y hasta económico”, expresó.

– ¿Será esto más pertinente luego que ya gobierno federal retiró fideicomisos?

– Esa es la parte en que los estados debemos irnos adecuando. Tendremos que entrar en esa política de tener el ahorro para esas eventualidades.

Cabe mencionar que la iniciativa fue aprobada en sesión ordinaria de este lunes en el Congreso del Estado.