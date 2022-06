Propietarios de Edén los Sabinos exigen cumplimiento en prestación de servicios públicos y urbanización

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-Por enésima ocasión, los propietarios de inmuebles del desarrollo campestre “Edén Los Sabinos” piden la intervención de autoridades municipales, estatales y federales, para que de una vez por todas se haga cumplir el acuerdo que data de 2018, a través del cual se obligaría al desarrollador, cumpliera con los trámites y obras de urbanización y servicios del asentamiento a fin de que se pudiera dotar de servicios básicos como agua potable, recolección de basura, seguridad pública, drenaje y que carecen, además que se cumpla con el alumbrado público.

Una comitiva de condóminos, encabezada por el doctor Guillermo Gutiérrez Serrano, se presentaron este miércoles en la Presidencia Municipal en busca de atención para tratar el problema que acarrean desde hace poco más de dos décadas, y que a la fecha ninguna autoridad ha querido atender ni obligar al desarrollador a que cumpla con sus compromisos.

Recordó que en aras de dar seguimiento y buscar la solución al conflicto que aqueja a los condóminos, varios de los cuales ya habitan en la zona de manera permanente, en mayo de 2018 se logró un documento oficial denominado Programa Parcial de Desarrollo Urbano y Regularización del Edén los Sabinos y que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de mayo de 2018, con lo que tendría que iniciarse la regularización del predio.

Las autoridades involucradas son de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, por lo que corresponde a las lotificaciones realizadas y autorizadas, la Dirección de Catastro, la del Registro Público de la Propiedad y desde luego, varios notarios públicos.

Entre las deficiencias que se tienen en el Edén Los Sabinos tienen que ver con la falta de otorgamiento de las fianzas correspondientes a favor del municipio de Aguascalientes, tampoco hay áreas de donación municipal, se carece de agua potable y el abastecimiento es a través de un pozo de uso agrícola cuyo líquido no es apto para consumo humano, pues al no tener tratamiento alguno, además de no existir estructura para drenaje.

Además, en el Edén los Sabinos enfrentan problemas en el suministro de energía eléctrica, sus vialidades no están sujetas a la normatividad y la carpeta asfáltica es de mala calidad; el servicio de recolección de basura es deficiente, además de la falta de seguridad en el desarrollo.

La petición que han intentado presentar a las autoridades municipales y estatales tiene que ver con que se incide al desarrollador a que cumpla sus compromisos establecidos en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Mejoramiento y Regularización del Edén los Sabinos; que no se autoricen más subdivisiones de lotes dentro del desarrollo, pues está previsto que sean solo 841 lotes los que debieran existir.

Buscan también que se apoye a los condóminos a elevar sus contratos privados a Escritura Pública y que éstas sean debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Piden además que se desconozca cualquier trámite de entrega de la Administración del Desarrollador a la entidad denominada “Edén los Sabinos A.C.”, pues ésta cartece de legitimidad al no contemplar a los socios de “Retorno al Edén” y otros propietarios o adquirientes en el mismo Desarrollo Campestre.

Se tendrá una reunión con el Alcalde en próximas fechas, dónde se analizarán a detalle los compromisos incumplidos por el Desarrollador, en más de 2 décadas y los compromisos firmados y aceptados para regularizarse, desde el 2018.

Por lo pronto, quedarán en espera de respuesta a sus peticiones que han esperado al menos cuatro años a partir del acuerdo signado en 2018 y que es fecha que ninguna autoridad ha dado seguimiento.