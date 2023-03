Pronto pasará cometa por La Tierra

Redacción

EEUU.- Minor Planet Center (MPC) ha designado oficialmente al nuevo cometa identificado como C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) y trae bastantes sorpresas. El cometa fue descubierto por primera vez el 22 de febrero por el proyecto del telescopio del Sistema de Alerta Tardía de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Sudáfrica y también de forma independiente por los astrónomos del Observatorio de la Montaña Púrpura en China, de ahí que ambos observatorios formen parte del nombre completo del cometa. El análisis realizado por los astrónomos demostró que se trataba de un cometa que tiene una cola pequeña y una coma muy compacta.

El cometa C/2023 A3, que será visible a simple vista en septiembre-octubre de 2024, está moviéndose por el espacio a más de 290.000 kilómetros por hora (ciertamente una velocidad vertiginosa, 80 kilómetros por segundo en relación con la Tierra) entre Saturno y Júpiter (se encuentra a una distancia de más de 1.000 millones de kilómetros de nuestra estrella. Se irá acercando progresivamente al perihelio de su órbita y, finalmente volará a unos 58 millones de kilómetros del Sol (0,39 unidades astronómicas).

Será visible a simple vista

Aunque aún queda tiempo para que podamos contemplarlo en nuestros cielos, los astrónomos ya vaticinan que se tratará de un espectáculo celeste imperdible al tratarse de un cometa de período largo que procede de los confines del sistema solar y que debe contener grandes reservas de volátiles intactos. No solo eso. Parece bastante grande. Es muy pronto para delimitar su diámetro exacto pues acaba de ser identificado, pero la magnitud aparente apunta a que se trata de un cometa de gran tamaño. Las primeras estimaciones del brillo del cometa sugieren que será muy brillante.

Si continúa de una sola pieza en su periplo hacia el Sol, ya que, al ir aproximándose, estas bolas de hielo, roca y polvo sueltas, se van rompiendo a la par que van calentándose y acercándose a la estrella, podría ser un momento astronómico destacado. No todos los días tiene uno la oportunidad de ver un cometa que orbita el Sol cada 80.000 años.

Cuando los científicos estimen sus dimensiones, podrán predecir con precisión si este cometa sobrevivirá al sol. Si así fuese, podría ser tan luminoso como las estrellas más brillantes del cielo nocturno (o incluso como el planeta Venus). Por ahora, es un cometa muy prometedor. Los astrónomos predicen que C/2023 A3 podría ser unas 100 veces más brillante que el cometa verde que asombró al mundo en febrero (o seis veces más brillante que el famoso cometa NEOWISE que pudimos contemplar durante el verano de 2020). Obviamente, todo esto son estimaciones preliminares. Lo tendremos en el punto de mira y veremos si sobrevive o no a su acercamiento al Sol.

¿Cuál fue el primer cometa en ser descubierto?

Se cree que el primer cometa identificado fue el cometa Halley, que lleva el nombre del astrónomo que lo descubrió, Edmund Halley. El astrónomo y físico inglés, amigo de Isaac Newton, fue la primera persona en predecir con precisión el regreso de un cometa, lo que hizo en 1705. Sin embargo, el cometa Halley no fue en realidad el primer cometa en ser descubierto, ya que el primer avistamiento registrado de un cometa fue realizado por astrónomos chinos en el 240 a. C. Fue un avistamiento registrado en la crónica china “Registros del Gran Historiador” a cargo del historiador y astrónomo Sima Qian de la Dinastía Han, considerado el fundador de la historiografía china.

*Con información de MUY Interesante