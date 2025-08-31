Pronostican nombre de siguiente eliminado de Casa de los Famosos

Redacción.- Este domingo 31 saldrá el quinto habitante de la Casa de los Famosos México en su edición 2025 y hay quien adelantó el nombre de quien deberá despedirse del reality social de moda en el país.

Al respecto, la periodista Mara Patricia Castañeda llevó a cabo un ejercicio a través de su red social Facebook para conocer las preferencias de los seguidores y definir el nombre.

Las tendencias se inclinaron hacia el nombre de Aldo de Nigris, muy por encima de Aarón Mercury y Mar Contreras.

Aldo de Nigris: 28%

Aarón Mercury: 14%

Mar Contreras: 14%

Abelito: 13%

Alexis Ayala: 10%

Dalílah Polanco 9%

Facundo: 6%

Mariana Botas: 6%

Cabe mencionar que estos resultados de ninguna manera no son definitivos, aunque sí es cierto que la comunidad online ha demostrado ser bastante precisa en sus predicciones anteriores.

Luego de esta eliminación, permanecerán 10 participantes en la casa, lo que probablemente aumente la intensidad de las estrategias, alianzas y tensiones en el reality.

