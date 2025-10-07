Pronostican lluvias para Aguascalientes este martes

Redacción

Aguascalientes, Ags.– La presencia de un canal de baja presión en el interior del país, combinado con la entrada de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, provocará este martes lluvias y chubascos en gran parte de la región, incluida la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Aguascalientes registrará intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posibles rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el ambiente será fresco, con posibles bancos de niebla en zonas altas, mientras que hacia la tarde se espera un clima cálido a caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 28 grados.