Pronostican lluvias para Aguascalientes a partir de este jueves 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias volverían a hacerse presentes a partir de mañana jueves en nuestro estado, indicó el Coordinador de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz de León.

Abordado en el marco del 3er informe de actividades de la gobernadora, Tere Jiménez, en el Parque Rodolfo Landeros, aclaró que se trata de pronósticos que pueden cambiar de un momento a otro.

“Mira, tenemos ahorita pronóstico de lluvia a partir del jueves por la noche a por ahí entre las  8 o 9 de la noche”.

Destacó que la temporada de lluvias continúa activa, esperándose precipitaciones hasta el próximo mes de diciembre.

Todas las coordinaciones de Protección Civil de los municipios se mantienen en alerta por lluvias de manera permanente hasta el fin de la temporada que en esta ocasión se prolongaría, concluyó el funcionario.