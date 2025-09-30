Pronostican lluvias muy fuertes en Aguascalientes este martes

17 C
Aguascalientes
30 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, sumada a la inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, provocará este martes lluvias puntuales muy fuertes en Aguascalientes, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico indica que en la entidad se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Estas condiciones podrían generar incrementos en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos, inundaciones y reducción en la visibilidad.

La Mesa del Norte presentará cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con las mayores precipitaciones en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Además, se prevén chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí, mientras que Coahuila y Nuevo León registrarán lluvias aisladas.