Pronostican lluvias fuertes en Aguascalientes este martes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este martes, Aguascalientes registrará cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso hacia la tarde, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se esperan lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El viento será de dirección variable, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en distintos puntos del estado, lo que puede intensificar la presencia de tormentas locales.