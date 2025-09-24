15.6 C
Aguascalientes
24 septiembre, 2025
Tendencias

Pronostican lluvias aisladas y ambiente cálido en Aguascalientes este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes amanecerá este miércoles con cielo medio nublado y ambiente fresco, mientras que por la tarde se espera un clima cálido con temperaturas que alcanzarán entre los 30 y 35 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y el golfo de México originará lluvias en distintas regiones del país, aunque para Aguascalientes sólo se prevén precipitaciones aisladas de 0.1 a 5 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas.

En el resto de la región, se pronostican chubascos en Zacatecas y lluvias fuertes en San Luis Potosí, además de viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Aguascalientes, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.