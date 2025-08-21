Pronostican lluvia fuertes para este jueves en Aguascalientes

22 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves, Aguascalientes amanecerá con cielo medio nublado y presencia de bancos de niebla en zonas altas, derivado del canal de baja presión que se extiende sobre el norte y centro del país y del ingreso de humedad proveniente del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se prevé un incremento de nubosidad acompañado de chubascos con lluvias puntuales fuertes, que podrían acumular entre 25 y 50 milímetros de agua. Estas precipitaciones pueden generar encharcamientos, inundaciones repentinas, deslaves en zonas de ladera, así como un incremento en el nivel de ríos y arroyos.

El ambiente será templado por la mañana, mientras que por la tarde se espera un clima cálido con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados en distintas zonas del estado. En contraste, las sierras mantendrán condiciones más frescas, especialmente en horas matutinas.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento que oscilarán entre los 30 y 40 kilómetros por hora, lo que también podría reducir la visibilidad en carretera.