Pronostican chubascos y ambiente cálido para Aguascalientes este viernes

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este viernes intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe la posibilidad de caída de granizo en algunas zonas del estado.

El organismo informó que durante la mañana se espera un ambiente fresco con cielo medio nublado, mientras que por la tarde predominarán condiciones cálidas a calurosas.

En la región de la Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, también se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, con riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves, además de visibilidad reducida en carreteras.

El viento tendrá dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en entidades vecinas como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.