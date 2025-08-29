Pronostican chubascos en Aguascalientes este viernes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este viernes se espera la presencia de lluvias en gran parte del país y Aguascalientes no será la excepción.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro del país, en combinación con una vaguada en altura en el noreste y la entrada de aire húmedo del Golfo de México, propiciará condiciones para chubascos en la entidad.

El pronóstico incluye precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en carretera.

En el caso de Aguascalientes, se anticipa que las precipitaciones se registren principalmente por la tarde y noche, manteniendo un ambiente cálido durante el día y fresco hacia la madrugada.