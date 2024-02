Pronostican bajas temperaturas y lluvias todo el fin de semana para Aguascalientes

Sofía Galaviz

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación Municipal de Protección Civil advierte que este fin de semana las bajas temperaturas y las precipitaciones pluviales continuarán, por lo que el comandante José Gabino Vázquez Vega, titular de dicha corporación, recomienda a la población mantenerse bien abrigada y de ser posible, no salir a las calles.

En entrevista para El Clarinete, el titular de la dependencia señaló que la temperatura mínima durante viernes, sábado, domingo y probablemente lunes y martes de la próxima semana, podría descender hasta los 5 grados centígrados. Esto tras la masa de aire polar que está abarcando el norte y el centro del país y que interactuará con el frente frío número 35.

“El Sistema Meteorológico Nacional pronostica un descenso en la temperatura, sobretodo en la mínima que se ha estado manteniendo entre 9 y 11 grados, ésta podrá descender hasta en unos 5 grados la mínima y la máxima se puede estar manteniendo entre los 17 y los 20 grados”, expresó.

En cuanto a lluvias, Vázquez Vega comentó que las precipitaciones permanecerán a manera de chubascos, traduciéndose entre 25 y 50 milímetros de lluvia acumulada.

“El pronóstico que nos da Conagua nos dice que vamos a tener lluvias de chubascos a lluvias puntuales fuertes. El sábado tenemos un pronóstico de lluvia que está más o menos arriba del 35 por ciento, que nos indica la probabilidad de algunos chubascos más ligeros y a partir del domingo tenemos una probabilidad más baja”, añadió.

En este contexto, el funcionario municipal recomendó a la población cubrir nariz y boca para evitar inhalar aire frío, no salir de casa de no ser necesario, no usar anafres o la estufa para calentar las habitaciones de la casa y que al momento de conducir, moderar la velocidad para evitar accidentes automovilísticos.

Finalmente, puso a disposición de la gente los números de emergencia 449 970 4053, 449 918 2811 y a la línea de atención ciudadana 072, los cuales están disponibles las 24 horas.