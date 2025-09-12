Pronostican 48 frentes fríos para la temporada 2025-2026 en Aguascalientes 

15.9 C
Aguascalientes
17 septiembre, 2025


Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronostica para esta temporada 2025-2026, alrededor de 48 frentes fríos en México y en Aguascalientes.

La entrada de los primeros frentes fríos ya ocurrió a partir del primero de septiembre, transitando por el número 3 de 5 proyectados en este mes.

Para octubre se esperan 5; noviembre 6; diciembre 7; enero 6; febrero 5; marzo 6; abril 5 y mayo 3.

La alerta se extiende a los estados para que a través de las coordinaciones de Protección Civil presenten sus respectivos planes de contingencia Invernal.

Los meses más fríos para Aguascalientes serán diciembre, enero y parte de febrero, según las autoridades de protección civil 