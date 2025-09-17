Promueven amparo hijos de AMLO contra posibles órdenes de captura

Redacción

Un juzgado federal en la Ciudad de México recibió la promoción de un amparo en favor de Andrés Manuel López Beltrán, su hermano Gonzalo López Beltrán y otras personas, con el fin de impugnar eventuales órdenes de aprehensión, detención, incomunicación o desaparición forzada.

El amparo, registrado bajo el número 1728/2025, fue ingresado este martes ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa. Los señalados como autoridades responsables son jueces federales en materia penal de la Ciudad de México y del Estado de México, así como el titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR, que investiga una red de huachicol presuntamente ligada a ex mandos de la Secretaría de Marina, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Se trata de un “amparo buscador”, una figura jurídica que permite a cualquier persona solicitar la intervención del Poder Judicial para verificar si existen órdenes de captura o medidas restrictivas en contra de alguien, sin necesidad de que los supuestos afectados presenten la demanda directamente. Por ello, no se descarta que la acción se haya promovido sin conocimiento de los López Beltrán.

La nueva titular del Juzgado Noveno, Verónica Beltrán Munguía, quien asumió funciones apenas ayer, se declaró incompetente para continuar con el trámite, ya que este tipo de amparos suelen ser conocidos por juzgados penales. Sin embargo, previamente concedió una suspensión de plano a los quejosos, como ordena la ley en casos donde se reclaman actos que pudieran implicar desaparición forzada, tortura o incomunicación.

“Se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la desaparición forzada y posibles actos de tortura e incomunicación… para que de inmediato cesen dichos actos y cualquier otro prohibido por el artículo 22 constitucional”, notificó la jueza, instruyendo a las autoridades señaladas informar en 24 horas sobre la localización y situación de los supuestos afectados.

El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, respondió ayer mismo que ninguno de sus jueces ha emitido orden alguna contra los López Beltrán ni contra las demás personas incluidas en el amparo.

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, funge actualmente como secretario de Organización de Morena.