Promueve Moni Becerra las inversiones para Aguascalientes

Redacción

Moni Becerra invitó al embajador del Reino de Suecia, Gunnar Aldén, a visitar Aguascalientes para reforzar los lazos de amistad que se han venido consolidando a lo largo de los años con proyectos culturales, académicos y por supuesto de inversión en beneficio del desarrollo económico local.



Al participar en la instalación del grupo de amistad México-Reino de Suecia, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Moni Becerra, expresó que la intención es “mostrarle de primera mano estos proyectos, conocer su visión sobre nuevas oportunidades de colaboración, y juntos explorar nuevos horizontes para ampliar la cooperación entre Suecia y México desde nuestra entidad”.

Subrayó que Aguascalientes recibió durante el 2024, un monto de 18.6 millones de dólares de inversión extranjera directa procedente de Suecia, “una de las inversiones más destacadas es la de Autoliv, empresa sueca-americana dedicada al sector automotriz, que invirtió 35 millones de dólares en una planta en el Parque Industrial FINSA en Aguascalientes. Esa planta generará hasta 3 mil empleos directos y producirá volantes automotrices con tecnología de punta, destinados tanto al mercado nacional como a la exportación”.



Además, Moni Becerra expuso que en Aguascalientes hay gente trabajadora que aprovecha las oportunidades de crecimiento profesional porque realizan sus labores con valores como la honestidad, el esfuerzo y la dedicación.