27 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Promueve Moni Becerra atracción de inversiones para Aguascalientes

Anuncian cierre definitivo de la planta COMPAS en Aguascalientes para…

La evolución del dinero digital y el papel de los…

Durante la tragedia, la ausencia. Después de la tragedia, la…

1 muerto y 26 heridos deja choque de autobús choca…

Torton atropella y. mata a familia que viajaba en motocicleta…

Evade Montañez hablar sobre registro de aspirantes al 2027

Aquí te decimos a partir de qué cantidad se cobran…

Habrá cierres viales por obras de rehabilitación

9 de cada 10 delitos quedan sin denuncia en Aguascalientes 

Promueve Moni Becerra atracción de inversiones para Aguascalientes

Redacción

Ciudad de México.- Moni Becerra se reunió con Teodora Micheva-Hristova, encargada de negocios de la embajada de Bulgaria, a quien presentó las áreas de oportunidad que tiene Aguascalientes para que lleguen más inversiones.

En este encuentro, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), detalló que las características logísticas y el compromiso de la gente, hacen que Aguascalientes sea un buen lugar para generar empleo, impulsar proyectos empresariales y consolidar negocios.