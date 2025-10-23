Promueve Moni Becerra atracción de inversiones para Aguascalientes

Redacción

Ciudad de México.- Moni Becerra se reunió con Teodora Micheva-Hristova, encargada de negocios de la embajada de Bulgaria, a quien presentó las áreas de oportunidad que tiene Aguascalientes para que lleguen más inversiones.

En este encuentro, la diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), detalló que las características logísticas y el compromiso de la gente, hacen que Aguascalientes sea un buen lugar para generar empleo, impulsar proyectos empresariales y consolidar negocios.