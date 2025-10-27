Promueve la economía de Aguascalientes Moni Becerra al reunirse con la AMELAC

Redacción

Ciudad de México.- La diputada federal panista, Moni Becerra sostuvo una reunión con la Asociación de Mujeres Empresarias Líderes de América Latina y el Caribe (AMELAC).

En ella Moni Becerra manifestó que está impulsando acciones que fortalecen el financiamiento y los apoyos para que los negocios de las mujeres empresarias crezcan y se consoliden en el mercado nacional e internacional.

¨Para mí es un gusto tenerlas aquí en cámara, porque escuchamos sus propuestas, sus necesidades, y de esta manera las integramos en nuestras iniciativas, juntas podemos hacer que México tenga desarrollo y progreso”, precisó.