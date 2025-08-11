Promueve IMSS Aguascalientes lactancia materna

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes intensificó las acciones de promoción y difusión entre las futuras madres de familia sobre sus beneficios, así como la técnica, extracción y conservación adecuadas de la leche materna.

La coordinadora auxiliar de Salud Pública, doctora Gabriela Contreras Terrazas detalló que como parte de las actividades se intensifica la difusión de esta práctica con el objetivo de que las derechohabientes tengan acceso a información completa, detallada y especializada sobre esta alimentación ya que es la mejor fuente de vitaminas, minerales y proteínas para ellas y sus bebés.

“La leche materna es un alimento completo que contiene nutrientes que favorecen el desarrollo y crecimiento de los bebés, los protege contra virus, bacterias, enfermedades y riesgos como la muerte súbita, además previene enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus y obesidad, y sobre todo, fortalece el vínculo entre la mamá y el recién nacido”, explicó la especialista del IMSS.

Contreras Terrazas destacó que el personal de salud está capacitado para este fin, por lo que las personas interesadas pueden acudir a lo largo del año a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) y Hospital General de Zona (HGZ).

Como parte de las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna el personal de salud realizó sesiones interactivas con expertos en el tema, control del embarazo, detecciones PrevenIMSS, visitas a las áreas de pediatría y obstetricia en hospitalización, asesoría nutricional, entregó folletería institucional, entre otras.

Por su parte el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 llevó a cabo una sesión general con la ponencia “Prioricemos la lactancia materna: Construyendo sistemas de apoyo sostenibles”, impartida por la pediatra y asesora de lactancia, María Nayeli Saucedo Muñoz. Además, brindó sesiones informativas sobre beneficios de la lactancia materna en recién nacidos hospitalizados, importancia de la lactancia materna y su impacto en el medio ambiente.