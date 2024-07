Promoverán a Aguascalientes en Bélgica y Reino Unido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-“Como lo ha señalado la gobernadora Tere Jiménez, la promoción económica de Aguascalientes es una constante y cada día buscamos establecer nuevas relaciones con inversionistas de diversas partes del mundo”, así lo señaló Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt).

Al dar a conocer los detalles de la gira de trabajo por los países de Bélgica y Reino Unido que encabezó el subsecretario de Inversión y Desarrollo, Jorge Andrade Serafín, el titular de la Sedecyt refirió que se busca fortalecer y ampliar el vínculo con los países europeos que han invertido más de 500 millones de dólares en nuestro estado.

Entre las actividades que se llevaron a cabo destaca la participación en el evento “Roundtable on scaling up the green bond market in Mexico” de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y la Comisión Europea, que promueve la emisión de bonos verdes para proyectos industriales; así como la reunión con Héctor Martínez, representante de la Secretaría de Economía de México en Bélgica y ante la Unión Europea.

Además del encuentro con Olga Martínez, agregada de Asuntos Económicos en la Embajada de México en Bélgica, a quien se le presentaron los aspectos más relevantes en la estrategia de atracción de inversiones para Aguascalientes, destacando los atributos y estrategias de crecimiento industrial con un enfoque de sustentabilidad.

Finalmente, Esaú Garza de Vega se refirió a la importancia de estas giras internacionales, pues dan la posibilidad de lograr un primer contacto con inversionistas y proyectos estratégicos que en el mediano plazo se podrán establecer en nuestro estado, y de esta manera abonar a la generación de nuevos empleos y al crecimiento económico de Aguascalientes.