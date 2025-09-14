Promocionarán productos hechos en Aguascalientes en Canadá; alistan gira económica 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se alista gira de promoción a Canadá por parte de la gobernadora, Teresa Jiménez, confirmó el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega.

En entrevista colectiva, el funcionario comentó que será a finales de septiembre e inicios de octubre cuando la mandataria se traslade al país del norte no solo con el enfoque de la atracción de inversiones, sino para promover las exportaciones de productos hechos en Aguascalientes.

-¿Cuánto productos estarían en el catálogo?

– Bueno, son diferentes, muchos tienen que ver con la agroindustria, textiles, artesanías, nuestros mismos vinos, en fin que hay un amplio mercado para poderlos promover en ese país.

Previamente se está levantando un catálogo de productos de Aguascalientes que estarían listos para exportarlos al mercado de canadiense.