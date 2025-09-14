24.3 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

(Video) Suspenden Desfile de independencia en Encarnación de Díaz, Jalisco…

Maribel Guardia y la disputa por la herencia de Julián…

Confirman fechas y cartel de Coachella 2026

Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood

Convocan a clausurar desfile patrio en Encarnación de Díaz

Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la…

Juran que ahora sí van a multar a diputados que…

¡No te los pierdas! “El día que María perdió la…

Se mantiene abierto periodo para renovar la tarjeta de estudiantes…

Airbnb y Booking ganan primer amparo

Promocionarán productos hechos en Aguascalientes en Canadá; alistan gira económica 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Se alista gira de promoción a Canadá por parte de la gobernadora, Teresa Jiménez, confirmó el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega.

En entrevista colectiva, el funcionario comentó que será a finales de septiembre e inicios de octubre cuando la mandataria se traslade al país del norte no solo con el enfoque de la atracción de inversiones, sino para promover las exportaciones de productos hechos en Aguascalientes.

-¿Cuánto productos estarían en el catálogo?

– Bueno, son diferentes, muchos tienen que ver con la agroindustria, textiles, artesanías, nuestros mismos vinos, en fin que hay un amplio mercado para poderlos promover en ese país.

Previamente se está levantando un catálogo de productos de Aguascalientes que estarían listos para exportarlos al mercado de canadiense.