Prometen que no mermará seguridad en municipios por atender la Feria de San Marcos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado de fuerza policiaca continúa igual en los municipios, por lo que no se descuidará un solo municipio por atender el perímetro ferial, garantizó el secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García.

-¿Cuántos elementos se quedan fuera del perímetro ferial?

-Yo no manejo mucho el tema del estado de fuerza por una cuestión de seguridad, pero lo que sí te puedo decir que no se va a descuidar ni un solo municipio.

Por su vocación propia el Ejército Mexicano estará al pendiente de las zonas limítrofes del estado, mientras el personal de apoyo de la Guardia Nacional estará tanto dentro del perímetro ferial acompañando a los policías estatales y municipales, así como otra parte en carreteras.

Al final Alonso García reveló que está por autorizarse la llegara de un tercer helicóptero de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia por aire.

“Tenemos ya una bitácora establecida del Halcón 1 y del Fuerza 1 para no duplicar funciones, pero con una tercera aeronave sin duda nos ayudaría mucho para tener una mayor cobertura”, amplió.