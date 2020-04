Promete Orozco compensación económica a médicos que atienden el Covid-19 en Aguascalientes

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- Habrá una compensación económica para todos aquellos doctores, enfermeros, camilleros y demás personal médico que esté haciendo frente a la pandemia del Covid-19 en la entidad, aseguró el gobernador Martín Orozco.



“Quiero anunciar que sin duda el sector salud tenga la confianza y la certeza de su gobierno que al final de la contingencia habrá una compensación para ellos, que le he dicho a todos los directores de los hospitales, al laboratorio, a todos los que nos ayudan (…) tendrá una recompensa, no me voy a olvidar”, dijo este miércoles en una rueda de prensa virtual.



De igual forma, señaló que por el momento se debe tener una prioridad sobre el manejo de equipo e insumos suficientes dentro de los hospitales del estado, como camas, ventiladores, equipo de protección y contrataciones extra del personal médico.



Más adelante, reiteró que cuando la contingencia haya terminado se buscará la manera de recompensar a todos los que ahora están cuidando de los pacientes contagiados.



“Al final de esto, creanme que los principales, mi principal objetivo de recompensar es a todos ustedes, entonces tengan la certeza y la tranquilidad, no se desanimen, al contrario (…) para que al final podamos darles una compensación económica, un reconocimiento social”.



En días pasados se confirmó que dos elementos del personal médico, uno del ISSEA y otro de un hospital privado, habían dado positivo a la prueba del Covid-19.



Hasta la fecha se han registrado 58 casos de la enfermedad en la entidad, de los cuales 12 ya fueron dados de alta tras terminar su periodo de cuarentena en condiciones estables.