Promete Nora Ruvalcaba que México será una República “segura y con justicia”

Aguascalientes, Ags.- La transformación pacífica y democrática que se ha alcanzado en los últimos cinco años en el país, es una verdadera hazaña, ha sido resultado de un cambio verdadero sustentado en la honestidad, el amor al pueblo y a la patria, expresó Nora Ruvalcaba Gámez, candidata de MORENA al Senado de la República.



“Gracias al diálogo, al debate de ideas y proyectos, a la coordinación con todos los sectores inició el renacimiento de México. No eran la mano dura, la guerra o el autoritarismo y mucho menos la complicidad el camino a seguir, no olvidemos que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, mientras que, probado esta, su secretario de seguridad estaba vinculado con el narcotráfico, García Luna, que hoy está preso en los Estados Unidos”, apuntó la morenista.



Nora Ruvalcaba indicó que la propuesta de la Dra. Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, de una República Segura y con Justicia, prioriza la atención a las causas y el combate a la impunidad, siendo estas medidas efectivas y de más resultados a largo plazo. “Vamos a sacar a los jóvenes de la delincuencia como lo hizo la Dra. Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México con dos programas: Jóvenes unen al Barrio y Reconectando con la Paz¨.



Bajo este contexto, la aspirante a senadora lamentó que Aguascalientes ocupe los primeros lugares a nivel nacional en índices delictivos, en el que marzo fue el periodo más violento de los últimos 9 años en el estado. Hoy, Aguascalientes se ubica en el segundo lugar a robo a casa-habitación, tercer lugar en robo a negocio, sexto lugar en robo en transporte público, a nivel nacional el tercer lugar en total de delitos de alto impacto, lo que demuestra que el Blindaje Aguascalientes que tanto se presume, es una falacia. “Aguascalientes al igual que Guanajuato, es un estado muy violento, y que no se ve la intención y mucho menos las acciones de los gobiernos panistas para combatir este flagelo”, puntualizó.



Con la República Segura y con Justicia, habrá articulación y coordinación entre la Guardia Nacional y las fiscalías a fin de disminuir drásticamente la impunidad. Se apoyará la iniciativa de ley para que la extorsión sea delito grave; se dará seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas; y se apoyará la medida de que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo de México.



“Llevaremos a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia; nuestra guía es el bienestar y la felicidad del pueblo. Ya lo dijo la Dra. Claudia Sheinbaum, tenemos claro que el segundo piso de la transformación, lo vamos a construir juntas y juntos. Este 2 de junio el triunfo es del pueblo de México”, concluyó la candidata.