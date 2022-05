Promete Nat Rodríguez “barrer las escaleras de arriba para abajo” en tema de corrupción

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el tema de la administración de recursos, “barreré las escaleras de arriba hacia abajo combatiendo a la corrupción y así generaremos más inversión para el estado”: Nat Rodríguez

La candidata a la gubernatura por el partido Fuerza por México, este día habló del importante tema de sanear las finanzas del estado y con ello generar recursos para necesidades prioritarias de Aguascalientes; una de ellas la educación: “La pandemia dejó un estado desolado, no sólo en el tema económico, sino también en el educativo. Muchos niños tuvieron que desertar al no tener una escuela cercana, o por no contar con computadora e internet para poder conectarse a las clases y no perder materias”.

Con respecto a esto último la candidata anunció; “desde el primer dia de mi gobierno todo el estado de Aguascalientes tendrá internet para que nuestros niños y jóvenes sigan actualizados y no pierdan cursos; además facilitaré recursos para la actualización de equipo tecnológico en las escuelas”.

Posteriormente manifestó que; “apoyaré también a las niñas y los niños del estado para que no lleguen sin desayunar a tomar clase, por ello impulsaré el programa “Desayunos Calientes”, porque la educación no se aprovecha con el estómago vacio”.

Finalmente Nat Rodríguez habló de su interés por tocar todas las puertas que sean necesarias siempre en beneficio del pueblo de Aguascalientes; y en este punto comunicó que “mi propuesta es tocar todas las puertas necesarias en la federación para ampliar los presupuestos porque necesitamos generar la infraestructura que merece la gente de nuestra entidad. Seguiré trabajando por devolverle a Aguascalientes la esperanza y la felicidad que unos le han robado y que otros amenazan con desaparecer para siempre”, concluyó.