Promete Municipio no descuidar compra del equipamiento que requieren

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Si bien para el municipio capital el tema del agua ha sido prioridad, no se descuidarán otras áreas como el equipamiento que en las diferentes dependencias hace falta, afirmó el alcalde Leonardo Montañez Castro.

Con referencia a las necesidades el presidente municipal comentó ‘fíjense que bueno, el área de Servicios Públicos, como el área de Obras Públicas, finalmente nos faltan por decir compactadores, que también es algo que estamos viendo, nos faltan compactadores, mínimo necesitamos para operar 27 compactadores, o sea todos los días’.

Puntualizando en este sentido, ‘y hablamos de que tenemos más de 40, pero por alguna razón, u otra y por el manejo y de que son 24/7, pues algunos llegan a taller, pero siempre tenemos que tener en óptimas condiciones mínimo 27 para cubrir las 54 rutas, y lo que buscamos pues es estar más holgados y desde luego que estamos planteando adquirir más compactadores’.

Aunado a ello mencionó ‘y sobre todo el tema de los contenedores, nos están por llegar 200-220 contenedores nuevos, sabemos que hay muchas colonias, ‘ya cambiénme el contenedor, oiga este contenedor ya no sirve, no tiene tapa’, entonces también estamos trabajando en toda la rehabilitación de los, hay 4 mil 368 contenedores en todo el municipio de Aguascalientes, en la ciudad y en las comunidades, sabemos que los 220 serán insuficientes’.

Ante lo que adelantó ‘tenemos que hacer un esfuerzo por adquirir más y así les habló, en el caso de Obras Públicas pues están por llegarnos también 4 camiones de volteo, un minicargador, una maquina pinta rayas para poder tener en mejores condiciones nuestras avenidas y bueno pues el equipamiento es algo que se requiere y que no podemos descuidar’.

El edil panista resaltó ‘son muchas cosas, sabemos que el tema del agua ha sido la prioridad, pero no podemos descuidar, igual lo que comentaban de las patrullas, vienen más patrullas, viene grúas también para seguridad pública, vienen camionetas para Protección civil, camionetas pequeñas para atender los pequeños reportes que de un contenedor, de una fuga de gas, viene también otra moto bomba y otra ambulancia para el área de Protección Civil, entonces pues no podemos detener el equipamiento’.