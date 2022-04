Promete Jiménez universidades para Cosío y San Pancho

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD Teresa Jiménez Esquivel adelantó la posibilidad de abrir planteles de educación superior en cabeceras municipales fuera de la capital.

“Creo que también los municipios necesitan este apoyo. He hablado con rectores de universidades y también hace falta una universidad en Cosío, que ya estamos poniendo algunas carreras y llevando esta educación universitaria”, declaró en referencia al municipio ubicado en la zona norte del estado.

Durante un acto de campaña junto con representantes del sector educativo, la candidata de la alianza Va Por Aguascalientes citó de manera concreta el municipio de San Francisco de los Romo, situado en la zona metropolitana, donde también contempla instalar carreras de nivel licenciatura.

“Hay muchos jóvenes en los municipios que dejan de estudiar en la universidad debido al transporte y lo que se necesita es que acerquemos las universidades a diferentes zonas de nuestro estado para que haya desarrollo educativo y económico. Lo observo por ejemplo en El Llano (oriente del estado), en donde hay universidades tecnológicas, con jóvenes mejor preparados y que ahora necesitan empresas para trabajar más cerca de sus hogares”, amplió.

En la sesión de preguntas y respuestas ante los medios, la también ex diputada del PAN mencionó que no acudió a un reciente foro de candidatas organizado por el Tecnológico de Aguascalientes, debido a no contar con la información correspondiente. “No me enteré, se los juro que no me enteré. Yo como candidata, no me enteré”, dijo.

La votación por la gubernatura está anunciada para el domingo 5 de junio.