Promete García que Ayuntamiento de Aguascalientes atenderá necesidades de cotos 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Para esta administración es prioridad el atender las necesidades de los cotos toda vez que no todos los ciudadanos comprenden de las normas y no por eso se les debe negar la atención de la administración.

Vecinos de San Gerardo continúan presionando a la administración municipal capitalina mediante un juicio de amparo con el objetivo de que la Secretaría de Servicios Públicos le brinde el servicio de recolección de basura a este fraccionamiento de coto cerrado.

En este escenario la regidora del Partido Acción Nacional, Patricia García García, coincidió con la postura del secretario de Servicios Públicos sobre que están imposibilitados en prestar estos servicios debido a que están constituidos como un residencial.

“Sin embargo, una de las encomiendas del alcalde fue el ponerse a trabajar con los cotos. Esto porque muchos de ellos no tienen la claridad de cómo son las normas y cómo estas rigen las competencias de las secretarías”, declaró la representante.

Consideró que es pertinente revisar todas las normas relacionadas con este tema para así eliminar los vacíos legales que confunden a la ciudadanía o que posibilitan a las empresas el aprovecharse de quienes buscan una vivienda.“-En el caso de San Gerardo- de hecho yo fui a platicar con ellos y les pedía que tuvieran paciencia, estamos actuando, no nos estamos olvidando ni de San Gerardo, ni de ningún coto, son parte de la ciudadanía. Es lamentable que antes no les hicieran caso, pero quiero resaltar que no se desesperen, que andamos trabajando”, comentó la regidora albiceleste.