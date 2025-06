Promete Cervantes que Aguascalientes tendrá sanciones más severas por maltrato animal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se espera finalizar los análisis para presentar en breve una nueva ley de protección animal, indicó el diputado Rodrigo Cervantes Medina, presidente de la comisión de Justicia en el Congreso del Estado, quien descartó brindar pormenores.

“Todavía estamos apuntando algunos temas del Código Penal, como tal. Pues también dentro de la comisión hay compañeros diputados que han presentado algunas propuestas. No me gustaría dar alguna información, para no darles algo erróneo y que vaya a cambiar. Pero va caminando bien”, subrayó el legislador por el PAN:

– ¿Aún no han definido las penas?

– Hemos estado comparando con otras entidades y la intención es que Aguascalientes sea uno de los estados en donde haya sanciones más severas para el maltrato animal.

Cervantes Medina reiteró el compromiso que se emitió por parte de la actual Legislatura del Estado para que el documento se avale dentro del actual periodo ordinario de sesiones que finalizará el 30 del mes en curso.

“El compromiso que hemos hecho como legisladores es que para el actual periodo de sesiones, podamos estar avanzando con la iniciativa. Hemos escuchado a la gente y eso lo traducimos a una mesa de trabajo”, insistió el panista.