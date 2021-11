Promete AMLO cuidar tema de seguridad en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al abordar el tema de la seguridad y en respuesta a la petición del gobernador Martín Orozco Sandoval de que se apoye con la guardia nacional y el ejército para blindar a Aguascalientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la seguridad será un tema que se seguirá cuidando en Aguascalientes.

“Hay que estar muy pendientes, si bien es cierto de que hicimos el compromiso en Zacatecas de que va a haber más presencia de la guardia nacional, entonces estaremos pendientes de que no se vayan a pasar para acá”, expreso.

El primer mandatario de país estuvo una hora en Aguascalientes para la entrega de apoyos sociales, donde presumió que en Aguascalientes se están aplicando 3 mil millones de pesos en los mismos.

“La entrega de apoyos ya es de manera directa, hemos eliminado vicios del,pasado en donde se les daba a las organizaciones civiles, muchas de las cuales no aterrizaban los apoyos, eso ya no sucede y ahora les llegan de forma directa”, presumió.

De igual manera reconoció a los paisanos aguascalentenses que se encuentran en los Estados Unidos, al ser sostén de gran parte de la economía enviando en un solo año alrededor de 500 millones de dólares a la entidad.