Proliferan agencias de viaje ‘patito’ en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se multiplican las agencias de viaje ‘patito’, por lo que de cara a las vacaciones de verano se alerta para no ser víctimas de fraude.

Omar Garay presidente de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes informó que hay un registro ante la Secretaría de Turismo de 289 empresas formalmente establecidas y dadas de alta.

“Tenemos detectadas unas 150 agencias que no tienen registro, entonces les invitamos a las personas que cuando acudan a una agencia de viajes pregunten por el registro y se los enseñen para que vean que es un negocio confiable y respaldado por turismo”, expresó.

El empresario mencionó que tras la pandemia proliferaron muchos lugares que se abrieron de la noche a la mañana, sin embargo no cuentan con el respaldo que dan las agencias que cuentas con todas sus certificaciones, por lo que reiteró el llamado a evitar ser víctima de fraudes.