Prohíben las tamalizas en el Día de la Candelaria

Ciudad de México.-La ciudad de México rompe con una de las tradiciones más arraigadas entre la población.

Con la finalidad de evitar que se registre un nuevo incremento en la cantidad de casos de coronavirus, el gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a la ciudadanía en general, para que no realicen reuniones con motivo del festejo de los tradicionales tamales del Día de la Candelaria, el próximo 2 de febrero.

Durante la conferencia de prensa de este viernes 29 de enero, la titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, Olivia López Arellano, pidió a los habitantes de la capital del país, no organizar festejos para prevenir la transmisión del coronavirus.

Así lo pidió al señalar que no es momento de bajar la guardia ante la pandemia, pues recordó que el actual nivel de hospitalizaciones por Covid-19, se debe a las reuniones que se hicieron por las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.“No bajen la guardia. Lo que estamos viendo, que vimos las semanas anteriores, fue esta expresión de contagios de las fiestas navideñas, de las fiestas de fin de año y también lo que tiene que ver con la parte de los contagios del 6 de enero en la búsqueda de juguetes”.

Por ello, señaló que no hay que realizar ningún evento que implique la aglomeración de personas durante el 2 de febrero, pues de hacerlo, indicó, se va a experimentar de nueva cuanta un aumento en los contagios de Covid-19.“Estamos próximos al Día de la Candelaria, por favor, no bajen la guardia porque entonces vamos a tener otra vez una onda expansiva de contagios (…) no a las reuniones familiares, no a las fiestas”.

En el mismo sentido, López Arellano apuntó que la CDMX se encuentra en Semáforo de Alerta Covid-19 rojo, lo cual implica que no se tienen que hacer encuentros sociales, debido a que es por medio de ese tipo de eventos que se acelera la velocidad de transmisión de casos.

Ante la segunda oleada de contagios y muertes, la secretaria de Salud pidió a los ciudadanos cercarse a los puntos que existen en la CDMX, donde se pueden hacer valoraciones en caso de presentar síntomas de la enfermedad.

