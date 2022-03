Programas sociales no se detienen por elecciones: Montero 

Redacción

Aguascalientes Ags.- No se frenarán los programas sociales por las campañas electorales que inician el próximo 3 de abril, sostuvo el secretario de desarrollo social, Humberto Montero de Alba.

Expuso que ya se tiene todo el blindaje con el que se va a operar, sin que se cancele ninguno de los programas de apoyo.

“Estaremos cumpliendo con la ley, el tema del blindaje ya lo tenemos y nuestros programas están ya debidamente registrados ante las instancias electorales”, apuntó.

Explicó que serán respetuosos del proceso electoral manteniéndose al margen, así como resaltó que lo único que no habrá será la difusión de sus programas y de las entregas de apoyos.

“Al final del día no se trata de que cerremos bodegas, el tema es la comunicación que se nos limita y a eso nos vamos a ceñir, aunque desde luego contamos con un protocolo que se activa previo a esta veda que se da por las eleciones”, remató.