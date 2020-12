Programas sociales del municipio continuarán en año electoral, pero sin publicitarse: Montañez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Apoyos de la presidencia municipal de Aguascalientes continuarán en el siguiente año en que habrá comicios electorales, indicó Leonardo Montañez Castro, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento capitalino, que de paso aclaró que se tomarán reservas en torno a su difusión.

“Los programas sociales no se detienen. Lo que la ley nos señala es que no se pueden publicitar, pero eso no significa que las necesidades de la gente vayan a detenerse”, expuso el funcionario municipal.

Montañez Castro resaltó que en cuanto se determinen los tiempos fijados por las instancias electorales, se ajustarán las normas para que no pueda haber señalamientos en torno a la administración de extracción panista.

“La ley sí nos regula para que los programas no sean promocionados y sí tenemos que ser, como siempre lo hemos hecho desde mi gestión, muy cuidadosos en ese aspecto”, agregó el titular de la dependencia.

En 2021 se renovarán las once alcaldías de Aguascalientes, así como el Congreso del Estado.