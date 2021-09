Programas sociales del gobierno federal rayan en el populismo: Montero

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Estrategia federal de apoyos sociales no está incentivando el empleo y solo solo sostiene la pobreza rayando en el populismo, criticó el secretario de desarrollo social, Humberto Montero de Alba.

“Los programas del gobierno federal son muy específicos y muy populistas porque no decirlo”, sostuvo el funcionario.

Montero de Alba lamentó que se le quite recurso al tema de la salud en medio de la pandemia y a cambio se privilegie una política de becas que no generan una corresponsabilidad que toda política social debe de tener.

“La política social debe ir encaminada al desarrollo de la familia, a la superación y al bienestar de la familia con ejes claros en donde si la familia está bien la comunidad no va a tronar”, concluyó.