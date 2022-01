Programan fecha de audiencia para Frida Sofía

Redacción

EU.-En problemas legales hija de famosa cantante.

Hace unos días se dio a conocer que Frida Sofía fue arrestada por causar disturbios en el restaurante de Joia Beach, tras resistirse sin violencia al arresto, ahora las autoridades del condado de Miami, Florida rompió el silencio.

A través de una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ la oficial Kenia Fallat contó los detalles que llevarán a Frida a enfrentar un juicio por este hecho.

Cabe señalar, que la hija de Alejandra Guzmán advirtió que demandaría al establecimiento por el maltrato que recibió en dicho lugar, a pesar de que el restaurante asegura que la joven molestó a otros comensales y se negó a pagar la cuenta.

”En realidad el día lunes hay un oficial que estaba trabajando fuera de servicio, entra al establecimiento, y aparentemente el gerente vio que había alguien que estaba adentro, una joven, que estaba portándose de una manera inapropiada”, comenzó la policía. ”Acude el oficial, entra, y le pide que se retire, que es lo que quería el gerente, que saliera.

Ella no solo le dijo que no se iba a ir, intentó empujar al oficial, ahí es donde él la esposa y se la lleva para afuera, y le puso dos cargos, entre ellos el más severo es por conducta desordenada y también por resistirse al arresto sin violencia, que es donde ella empuja al oficial y por eso él le pone ese cargo. Ella se arrestó por lo que exactamente pasó ese día y no podrá volver al establecimiento”, detalló.

Además, la oficial Fallat aseguró desconocer si los antecedentes legales de la también cantante le pueden afectar en este nuevo proceso, además mencionó que no tiene ningún reporte sobre la pérdida del celular de Frida Sofía durante el hecho.

La policía sigue investigando Asimismo, negó tener conocimiento de las presuntas agresiones que la joven recibió durante el arresto, pues recordemos que a su salida de la cárcel Frida mostró algunos moretones que tenía en los antebrazos. Finalmente, el programa de espectáculos confirmó que Frida Sofía enfrentará dos audiencias en torno al incidente que la llevó a pisar la cárcel, las cuales se llevarán a cabo el 16 y 28 de febrero.