Programa General para las Fiestas Patrias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este 15 de septiembre, los festejos patrios por el 215 Aniversario de la Independencia de México contarán con la presencia estelar del cantante Emmanuel; además tendremos actividades gratuitas para toda la familia.

🇲🇽 3:00 pm – Verbena popular en Plaza Patria con antojitos, danza folclórica, mariachi y muchas sorpresas más.

🇲🇽 6:00 pm – Palacio de Gobierno abre sus puertas para recibirte con antojitos típicos y un festival artístico.

🇲🇽 10:00 pm Grito de Independencia

🇲🇽 Al terminar el Grito de Independencia, disfruta del concierto de Emmanuel en vivo.

¡Todas las actividades son GRATUITAS!