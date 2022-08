Programa federal de “ninis” reporta un subejercicio de 12 mil becas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En la entidad fracasa el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro o mejor conocido de apoyo a “ninis”, fustigó el vicepresidente regional del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez, al tiempo que reveló que hay un subejercicio de 12 mil becas.

“Este programa que es insignia en Aguascalientes y no ha pegado, entonces para muestra de ello es que de 14 mil 752 becas disponibles para el estado, solamente se ejercen 2 mil 500, es decir que sobran alrededor de 12 mil apoyos”, explicó.

Dijo desconocer el porqué no se están ocupando esas 12 mil becas si hay un número importante de negocios que requieren de mano de obra o apoyo.

“Aquí estamos hablando de que a julio del 2022 se han ejercido tan solo 102 millones de pesos de 899 millones disponibles en este programa, es decir que no se van a ejercer todos los recursos en función de los datos que se tienen. Aquí la pregunta sería ¿si no hay jóvenes interesados, si no le han dado difusión o qué pasará con el recurso que no se ejerce?”, amplió.

Al final consideró que este tipo de apoyos hacia una población de 18 a 29 años llevan un tinte electorero a favor de la llamada cuarta transformación al ser un nicho importante de votos.