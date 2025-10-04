Programa de renovación de licencias de manejo llegará a la colonia Gremial

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales dio a conocer que la próxima jornada de renovación de licencias de manejo para automovilista, motociclista y operador A, B, C, D y E se llevará a cabo en el Parque El Solar, ubicado en la calle del Socorro #117-A en la Colonia Gremial, el próximo martes 7 de octubre, de las 9:00 a las 11:00 horas.

José Alfredo Gallo Camacho, titular de la dependencia, recordó que esta jornada se realiza gracias al trabajo conjunto entre el Municipio de Aguascalientes y Gobierno del Estado y está abierta para todo el público con el objetivo de facilitar este trámite y que lo puedan realizar de forma rápida y eficaz gracias a la Unidad Móvil de Expedición de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Para poder tramitar la licencia de manejo, se pide a los interesados llevar licencia de conducir vencida, credencial de elector o identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y realizar el pago en efectivo ese día.

Por su, parte, quienes van a realizar el trámite por primera ocasión, deberán presentarse a las 8:30 a.m., con identificación oficial, cuaderno, pluma y lápiz para tomar el curso de Educación Vial, ya que es indispensable aprobarlo para dar continuidad al trámite de la expedición de la licencia.

Para para esta fecha, se darán 200 fichas para el trámite de primera vez y 120 para la renovación, asimismo, se ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes números de teléfono donde se podrá pedir informes sobre esta jornada: Delegación Centro Oriente 449 256 22 34 para llamadas y 449 167 03 84 vía whatsapp. La atención se brindará de las 8:00 a las 15:30 hrs.