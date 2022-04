Programa de pulseras rosas genera dudas en Congreso de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad de Género en el Congreso del Estado, mostró sus reservas en torno a las características del programa de pulseras rosas de la alcaldía capitalina, aunque apuntó que la iniciativa puede resultar positiva.

“Esas pulseras es un proyecto bueno, pero creo que falta mucho por analizar, falta mucho por comprometerse en seguridad pública, porque no es mi responsabilidad el hecho de pedir ayuda cuando soy atacada Es responsabilidad de todos y de todas”, comentó.

La presidencia municipal implementó un programa denominado pulseras rosas, enfocado a la población femenil, por medio de la entrega de un dispositivo móvil para enviar llamados de auxilio a unidades de la Secretaría de Seguridad Pública ante posibles agresiones. No obstante, en seis meses de la actual gestión apenas se han recibido tres alertas.

Martínez Meléndez explicó que el proyecto municipal no debe ocasionar que se cargue la responsabilidad en la potencial víctima. “Esa pulsera en lo personal me marca como si yo fuera culpable de lo que me pasara. De que si camino en la calle y no activo la pulsera, entonces nadie me va a atender mientras sufro una agresión”.

La legisladora por el PRD aclaró que ha habido disposición del presidente municipal panista Leonardo Montañez Castro a fin de atender este y otros temas de género.

“Se ha mostrado un alcalde muy pendiente de los temas de mujeres y que ha estado abierto a las sugerencias”, finalizó