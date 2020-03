Profesor de Rincón de Romos da su versión

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este viernes se publicó en este diario digital que un profesor fue detenido por policías municipales por estar bebiendo alcohol en la vía pública en el municipio de Rincón de Romos.

El docente de nombre Eduardo N, emitió su respuesta a El Clarinete.

Aquí se publica íntegra:

“Rincón de Romos, Ags.- Me encontraba en un rancho cerca del canal conviviendo con algunos amigos y cuando ya nos retiramos de dicho lugar pasábamos x los carriles pero en el momento de que nos paró la policía yo no me encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas pero si presentaba aliento con alcohol.

El que estaba ingiriendo es mi compañero.

No pueden decir me encontraba en estado de ebriedad sin hacer un chequeo médico o mediante una prueba de sangre”.